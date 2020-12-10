شاهد.. محمد عز برفقة محمد رجب من كواليس مسلسل"ضربة معلم"

شارك الفنان محمد عز متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"عز" من خلال الصورة برفقة الفنان محمد رجب

من كواليس مسلسل"ضربة معلم"، وعلق عليها قائلاً:"جابر ومنصور، ضربة معلم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب، مى سليم،

محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.