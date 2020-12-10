تراند اليوم : تفاصيل دخول بسمة وهبة المستشفي بسبب جرعة زائدة – إتفرج

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو من داخل منزلها في السعودية، ظهرت خلاله أثناء تعليقها للمحاليل الطبية، تحت إشراف أحد الأطباء المصريين في جدة.

كشفت بسمة وهبة في حوارها مع الطبيب، أنها لا تخاف من تعليق المحاليل خاصة في ظل وجود والديها وابنائها عبد الرحمن وعبد العزيز، موضحة أنها مصابة بالتهاب في الجيوب الأنفية، لكنها أصيبت بالتهاب في المعدة نتيجة الإفراط في تناول الفيتامينات بسبب خوفها من فيروس كورنا المستجد “COVID-19”.

أضافت أن طبيبها في الولايات المتحدة الامريكية منعها سابقا من تناول الحمضيات، لكن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، كانت تتناول أقراص فيتامين سي بجرعات كبيرة يوميًا.

أوضح الطبيب المعالج لبسمة وهبة أنها يجب أن تتوقف عن تناول أقراص الفيتامينات وتستعين بأقراص الزنك والخضروات بدلا منها، مشيرًا إلى أنه أجرى تجهيزات بغرفتها بسبب رفضها الذهاب إلى المستشفى.

عقبت بسمة وهبة أنها فكرت في نقل إقامتها لغرفة بأحدى المستشفيات بدلا من الإقامة في منزلها، على أن تمارس حياتها بشكل طبيعي وتخرج ثم تعود بنهاية اليوم إلى غرفة المستشفى، لكن ابنائها رفضوا الفكرة، مشيرة إلى انزعاجهم خلف الكاميرا من إعادة طرحها للأمر.

حذرت بسمة متابعيها من الوقوع في نفس الخطأ الطبي، متمنية لهم دوام الصحة.