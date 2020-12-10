تراند اليوم : شاهد – الفيديوهات الكاملة لـ”سما المصري” التي أثارت الغرائز الجنسية

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل اسئناف سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بقضيتها الثانية لاتهامها بنشر فيديوهات جنسية محتواها التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع لجلسة 6 يناير المقبل

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام

وأضافت التحقيقات أن المتهمة فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام وأعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية

أكدت النيابة العامة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها



