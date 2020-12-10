16 ديسمبر.. محمد عساف يحيي حفلا بالعاصمة الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
الحفل يقام على مسرح دائرة الثقافة والسياحة بمدينة أبو ظبي، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت الإمارات ويقدم المطرب الفلسطيني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.
يذكر أن محمد عساف يستعد لتسجيل أغنية وطنية جديدة عن فلسطين، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
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