لقاء بين وفد سينمائي و رئيس المركز القومي للسينما لمناقشة التعاون الثقافي بين مصر والهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبالتنسيق مع العلاقات الثقافية الخارجية أقيم لقاء ثقافي بين السيناريست محمد الباسوسي و كل من الصحفي الهندي "Ajit Rai" المتخصص في مجال السينما و الصحفية الألمانية "Alice Kanterian" وذلك لمناقشة تاريخ السينما الهندية بمصر و سبل التعاون السينمائي بين مصر والهند مستقبلا، و كذلك لجمع مادة صحفية لكتابة عدد من المقالات عن السينما بمصر.

و تم خلال اللقاء مناقشة تاريخ السينما الهندية بمصر حيث أوضح الباسوسي أن أول من أدخل السينما الهندية بمصر في فترة الستينات هو الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي.

كما ذكر "الباسوسي" أنه سيتم التنسيق والعرض على معالي وزيرة الثقاقة لإقامة اسبوع سينمائي هندي بمصر وكذلك أسبوع سينمائى مصري بالهند و ذلك لدعم العلاقات الثقافية بين البلدين.

جاء ذلك خلال تواجد كل من "Ajit Rai" و"Alice Kanterian" بالقاهرة لتغطية فعاليات الدورة ال ٤٢ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى المقام فعالياته حاليا.