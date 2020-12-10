تعرف على موعد عرض "المؤلف".. أحدث عروض مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "المؤلف".
تدور أحداث مسرحية "المؤلف"، حول مؤلف لا يقدم أعمالا جديدة منذ فترة طويلة حتى يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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