تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم جمهورها بتفاصيل مثيرة عن إصابتها بسرطان الدماغ

كشفت الفنانة الكويتية جواهر، للمرة الأولى عن تفاصيل إصابتها بمرض سرطان الدماغ، موضحة أنها تتواجد خارج البلاد لتلقي العلاج، كما وجهت الشكر للسلطات الكويتية لاهتمامها بحالتها الصحية وعلاجها.

وأضافت جواهر، في مداخلة لها عبر تلفزيون الكويت، أنها تشعر بالانزعاج بسبب الغربة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، معبرة عن رضاها بقَدَرها، وقالت إن الأطباء قاموا بزيادة جرعة العلاج الذي تتلقاه أملًا في تحسن الحالة.

ولم تستطع جواهر استكمال مداخلتها بسبب الصعوبة في الحديث، بينما لم تستطع الفنانة منى شدّاد مقدّمة البرنامج التي أشارت إلى أن جواهر تقيم في لندن حاليًا حيث تتلقى العلاج، أن تستكمل الحديث معها ودخلت في نوبة بكاء، مؤكدة أن جواهر بمثابة شقيقتها.

وأحدث المقطع اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تم تناقله بين الحسابات المتتبعة للمشاهير عبر موقع "إنستغرام"؛ إذْ حظي بمشاهدة اقتربت من ربع مليون، فيما ترك الكثيرون تعليقات تعبر عن حزنهم بسبب الحالة الصحية للفنانة الكويتية.