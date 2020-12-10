صورة.. باسل الزارو من العرض الأول لفيلم "limbo"

شارك الفنان باسل الزارو متابعيه صورة جديدة له من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"الزارو" صورة له من من العرض الأول لفيلم"limbo"بطولة الفنان أمير المصري، وعلق عليها قائلاً:"من

العرض الأول لفيلم limbo، بطولة أمير المصري، الذي تم ترشيحه جنبًا إلى جنب مع أنتوني هوبكنز لأفضل ممثل في فيلمbif_film، واو واو واو، لحظة مصرية فخورة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر الحالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي اليوم.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال باسل الزارو مسلسل"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions .