مصطفى بسيط مهنئًا مصطفى خاطر بفيلمه الجديد"ثانية واحدة": ربنا يجعله فتحه خير عليك يا صديقى

حرص الفنان مصطفى بسيط على تهنئة الفنان مصطفى خاطر بفيلمه الجديد"ثانية واحدة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"بسيط" صورة البوستر الدعائي الأول للفيلم، وعلق عليه قائلا:" مبروك مصطفى خاطر، فيلم ثانية واحدة،

ربنا يجعله فتحه خير عليك يا صديقى، مبروك عم محمد السبكي، إن شاء الله ربنا يكتب لكم النجاح، قريبًا بجميع دور العرض"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر ان فيلم"ثانية واحدة" من بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، سوسن بدر، دينا محسن، من إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف

شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

جدير بالذكر أن مصطفى بسيط شارك سابقا في مسلسل "أبو عمر المصري"، و تدور أحداثه حول المحامي مصري فخر الدين الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد تنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي

فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتي يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلا شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو عمر ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر فخرالدين أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته، و المسلسل من تأليف عز الدين شكري فشير، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من أحمد عز، أروي جودة، منذر رياحنة، فتحي عبدالوهاب، أمل بوشوشة، محمد جمعة، إيمان العاصي، عارفة عبد الرسول، عباس أبو الحسن، عزوز عادل، أحمد عصام.