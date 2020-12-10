بالفيديو: فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 58 دقيقة

بعد اعلانها عن تعرضها لوعكة صحية منذ أيام، كشفت فيفي عبده تفاصيل حالتها الصحية، حيث طمأنت الفنانة المصرية “جمهورها” عبر حسابها على موقع “انستغرام” من خلال تسجيل صوتي نفت فيه ما تردد بشأن نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، شارحة انها لم تتمكن من المشي في وقت سابق.