تراند اليوم : جنازة يتيمة.. لصاحب رواية الرجل المستحيل

شهدت جنازة الكاتب الراحل نبيل فاروق، غياب العديد من الشخصيات البارزة وممثلي الكيانات والنقابات، حيث غاب عن الحضور كلا من: وزيرة الثقافة، ونقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين واتحاد الكتاب وكبار الناشرين ودور النشر ونجوم الفن والأدب عن الحضور، واقتصر حضور تشيع الجنازة على عائلة الراحل، وتوقع الجميع أن تشهد تشيع جثمان الكاتب الكبير إلى مثواه الأخير زخم من كبار المسئولين والكتاب والمثقفين والأدباء إلا أننا فوجئنا بإقتصار الحضور على عائلة الراحل.

وشيعت عائلة الكاتب الراحل نبيل فاروق، جثمانه إلى مثواه الأخير، منذ قليل، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى طلعت حرب بالرحاب.

ويعد الكاتب نبيل فاروق من مواليد 1956، وقدم عدة سلاسل قصصية في عالم الخيال العلمي، وأطلق عليه الأدباء “رائد الأدب البوليسي”، بسبب تميزه وأسلوبه الممتع في الكتابة، وصدر له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وحققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي خاصة عند الشباب والمراهقين.



