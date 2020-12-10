تراند اليوم : أفرح يا بيكا انت وشاكوش : أغانيكم الأكثر بحثا على جوجل

كشف عملاق محركات البحث “غوغل”، عن أبرز ما بحث عنه المصريون في عام 2020، من الأغاني إلى المشاهير والمسلسلات والأسئلة، وغيرها.

وقال “غوغل”، إن ما باتت تعرف بـ”المهرجانات”، احتلت صدارة ترتيب الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال عام 2020، رغم تعرضها لانتقادات ودخولها في معارك مع نقابة الموسيقيين.

وكانت قائمة أكثر 5 أغان تم البحث عنها على “غوغل” في مصر جميعا من المهرجانات، وهي “عود البطل” و”بنت الجيران” و”هلا والله” و”عود البنات” و”شمس المجرة”، مؤكدا أنه “لم تظهر في هذه القائمة أي أغنية تنتمي إلى الأصناف التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور”.

والمهرجانات نوع غنائي جديد نسبيا، بدأ في الظهور في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الشعبية، وشق طريقه إلى الجمهور العربي عبر الإنترنت ولا سيما “يوتيوب” حيث حقق مئات الملايين من المشاهدات.

وتقاسمت أغاني حمو بيكا، واسمه الحقيقي محمد محمود، وحسن شاكوش وعمر كمال صدارة هذا الترتيب، باعتبارهم أشهر نجوم المهرجانات في الوقت الحالي، رغم أن جميعهم واجهوا مشاكل مع النقابة هذا العام.



