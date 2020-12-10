شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد من كواليس تجربتها الإخراجية الثانية Don't worry darling.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أوليفيا وايلد باتت سعيدة أكثر بمجال الإخراج بعد أعوام من اقتصار نجوميتها على التمثيل، قبل أن تتحول إلى مخرجة في فيلم Booksmart العام الماضى، ومؤخراً تعاقدت على فيلم جديد بعدما شهد أول أفلامها كمخرجة ردود فعل إيجابية، حيث ظهرت مؤخراً خلال أكثر من صورة نشرها موقع الديلى ميل أثناء توليها إخراج فيلم don't worry darling.



اوليفيا وايلد فى الكواليس

اوليفيا التي قامت ببطولة العديد من الأفلام بدا خلال الكواليس الأخيرة التزامها بصورة كبيرة خلال الإجراءات الاحترازية حيث لم تتخل عن كمامتها، كما التزمت بالتباعد الاجتماعى بصورة كبيرة ولم تتخلى عنه إلا بأضيق الحدود.

وبدت النجمة أوليفيا وايلد ملتزمة بصورة كبيرة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا مؤخراً فى وقت سابق أيضاً أثناء سيرها فى شوارع لوس انجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل حيث ظهرت وهى ترتدى الكمامة، مثلما ظهر خلال صور التقطتها عدسات مصورى الباباراتزى.



اوليفيا وايلد

كما تميزت وايلد مؤخراً أثناء حملها جيتار على ظهرها كشفت به عن حبها للموسيقى تلك الفترة تحديداً التي تحاول أن تعوض بها انفصالها عن خطيبها الشهر الماضى مثلما ذكر موقع ديلي ميل.

كما لا يقتصر الأمر على الموسيقى فحسب، وإنما كشفت فى وقت سابق عن عشقها لهواية أخرى من ضمن هواياتها العديدة، ممثلة في ركوب الخيل، حيث نشر موقع ديلى ميل عدة صور لها اثناء ركوبها على حصان، وهى ترتدى كمامتها.



اوليفيا

من ناحية أخرى تستعد النجمة العالمية أوليفيا وايلد لإخراج واحد من أعمال marvel السرية كما وصفتها العديد من وسائل الإعلام، لتكون الأحداث بقيادة مخرجة وليس مخرج، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأعلن موقع "ديدلاين" أنه بالفعل تم تأكيد المشروع فقط على أنه يركز على "شخصية أنثوية فى الكون" ، لكن الشائعات تشير إلى فيلم جديد عن "Spider-Woman " .