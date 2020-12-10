أسعار تذاكر حفل محمد حماقي والعسيلي في دبي

يحيي الفنان محمد حماقي، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، حفلاً غنائياً في دبي، ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة هناك.

يقام الحفل يوم الجمعة 25 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وبدأت أسعار التذاكر من 400 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريباً 1600 جنيه مصري حتى 6500 درهم، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري، وتم نفاد

عدد من تذاكر الحفل بعد طرحه بأيام.

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ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كورونا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية، خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور الجماهيري بها تطبيقاً للإجراءات الوقائية

ضد كورونا، ونّقلت مباشرة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

طرح حماقي أخيراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: ريهاب.

وكانت آخر الأعمال الغنائية لـ العسيلي، كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، والذي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: تامر عبدالمنعم.