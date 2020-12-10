شاهد.. محمد سامي متغزلاً في زوجته: الأولى والوحيدة

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"سامي" من خلال الصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وعلق عليها قائلاً:"مع الأولى والوحيدة، لؤلؤ"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبرالتعليقات.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل"البرنس"، الذي خاض من خلاله الموسم الرمضاني السابق، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيزنية.
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