" limbo" شاهد.. محمد يسري على السجادة الحمراء من العرض الأول لفيلم

شارك الفنان محمد يسري متابعيه مجموعة صور له من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر "يسري" صور له من العرض الأول لفيلم"limbo"بطولة الفنان

أمير المصري، وعلق عليهم قائلاً:"من عرض فيلم limbo، للفنان أمير المصري،أداء رائع والفيلم رائع"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42

يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر الحالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي اليوم.

الجدير الذكر أن آخر أعمال محمد يسري الجزء الخامس من مسلسل"حكايات بنات"، بطولة هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.