الثلاثاء..حفل موسيقي لـ عمر خيرت في دار الأوبرا

يحيي الموسيقي الكبير عمر خيرت، حفلين لحفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة الانشطة الغنائية والاحتفالي والثقافية هناك.

يقام الحفل الأول يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، يليه الحفل الثاني يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، وتم نفاد جميع التذاكر بعد أيام من طرحها.

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يذكر ان خيرت قد أحيا مؤخراً حفل موسيقي على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل حضور كامل العدد من جمهوره، على مسرح المنارة المفتوح بالإضافة إلى عدد من رجال الدولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا،إضافة إلى عدد من الحفلات

الموسيقية في القاهرة والإسكندرية.

وأعادت مسارح الأوبر المصرية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، بالإضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.