هيفاء وهبي تنضم إلى راغب علامة في محاربة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شككت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في فاعلية لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" بعد النتائج المعلنة من قبل بعض الشركات.

ورغم الإعلان الرسمي عن لقاح كورونا، وتهافت العالم على الحصول عليه، وتداول بعض الدول اللقاح مجانا لمواطنيها، فإن الفنانة اللبنانية، فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، بالتشكيك في اللقاح نفسه.

وقالت هيفاء وهبي عبر صفحتها على "أنستقرام"، إنه ورغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

وقالت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".

وانقسمت آراء المتابعين لصفحة هيفاء وهبي، ما بين مؤيد ومعارض، أو حتى ساخر من تصريحها الصادم، خاصة وأنه كل يوم يسقط الآلاف حول العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ليست أول المشككين بفاعلية لقاح كورونا، حيث سبقها مواطنها الفنان راغب علامة، حينما صرح بأن الجائحة عبارة عن "مؤامرة سياسية عالمية"، ولقاح كورونا عبارة عن "مؤامرة أخرى".

