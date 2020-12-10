بالصور.. "التيه" البريطاني يجذب نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء ، الفيلم البريطاني "التيه" بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية،

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على متابعة الفيلم، ومساندة النجم أمير المصري، أحد أبرز نجوم الفيلم.







ومن أبرز النجوم الذين حضروا العرض، وحرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء، رانيا يوسف، ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، محمد فراج، بسنت شوقي، ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي





ويعد هذا العرض الأول للفيلم البريطاني "التيه" في الشرق الأوسط، وهو من إخراج بن شاروك، ويشارك في المسابقة الدولية في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول "عمر"، وهو عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عــن أسرته السورية، ويجد نفسه معزولا في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله.

ورغم جديــة موضوعه وتناوله قضيته بعمق، لا يخلو الفيلم البديع والمختلف من لمحات كوميدية ساخرة تفجر الضحكات في الوقت الذي يثير وضع هؤلاء اللاجئين التعاطف والشفقة وأحيانا الدموع .



