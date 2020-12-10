فشل "عقيدة" يغضب كريستوفر نولان.. ويتهم وورنر بروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قرار شركة وورنر بروس للإنتاج السينمائي بعرض كل الأفلام التي تأجلت إلى 2021 مسرحيًا وعلى شبكة البث الإلكتروني صدمة للعالم بأكمله.

ورغم تأثير مثل هذا القرار على صناعة السينما، إلا أن الشركة رفضت الانتظار والتحقق من إيرادات فيلمها المنتظر Wonder Women 1984 "وندر-وومن 1984" في دور العرض، إذ أن بإمكانه تعويض خسائرها السابقة.

وفقًا لموقع "فيلم ديلي" الأمريكي، يقع اللوم على عاتق المخرج كريستوفر نولان، إذ تسبب إصراره على طرح فيلم Tenet "عقيدة" مسرحيًا، في تكبيد شركة وورنر بروس خسائر فادحة.





وأصر "نولان" في وقت سابق على طرح فيلم الخيال العلمي "عقيدة" مسرحيًا، رغم الوباء وتدابير الحظر، الأمر الذي أدى إلى خسارة الفيلم نحو 100 مليون دولار.

وكشف الموقع أن "نولان" حاليًا في حالة غضب لسببين، أولهما: فشل فيلمه في دور العرض، وثانيًا: بسبب قرار طرح الأفلام "أونلاين"، كونه من أكبر المدافعين عن أهمية مشاهدة الأفلام في قاعات السينما.

فيلم "عقيدة"، بطولة جون دينزل واشنطن وروبرت باتينسون، ويدور حول عميل فيدرالي يسافر عبر الزمن لكشف غموض عملية جاسوسية.



