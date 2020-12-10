المغني دريك.. حلم باراك أوباما على الشاشة الفضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما التاريخ، بصفته أول رئيس للولايات المتحدة أسمر البشرة، الأمر الذي يجعل إرثه عرضة للتجسيد السينمائي.

وكشف "أوباما"، أن هناك فنانًا بعينه يرغب في أن يجسد دوره، ويأمل في أن يعرض أحد الدور عليه قريبًا.

ووفقًا لموقع "تشييت شييت" الأمريكي، عبّر الرئيس الأمريكي الأسبق عن موافقته على تجسيد "دريك" دوره في المستقبل بقوله: "يمكنني القول إن دريك قادر على فعل أي شيء يرغب فيه، أقصد بذلك أنه موهوب، موهوب بشدة"، وأضاف، أن عائلته بأكملها تحب المغني.





واشتهر دريك بكونه مغني راب، إلا أن بدايات عمله كانت في عالم التمثيل.

من جانبه، أبدى دريك حماسة للعب دور الرئيس الأسبق، بقوله: "عندما أشاهده على الشاشة أراقبه بشدة، كل انفعالاته وخلجاته، أشعر أنني أستطيع تقليده جيدًا".