أمير المصري يشارك في "القاهرة السينمائي" بفيلم بريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص صناع الفيلم البريطاني "التيه"، على مشاركة جمهور مهرجان القاهرة السينمائي عرضه الأول بالشرق الأوسط، خاصة بطله أمير المصري.

أقيم العرض، الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضر أمير المصري العرض رفقه والده، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة، ويشارك فيلم "التيه" في المسابقة الدولية للدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



تدور أحداث الفيلم حول "عمر" عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعـاد عن أسرته السورية، وهو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيــدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الــذي قدمــه، ومعـه مجموعة ممــن ينتظرون الأمل مثله.

ورغم جدية موضوعه وتناوله قضيته بعمق، لا يخلو الفيلم البديع والمختـف مــن لمحات كوميدية ساخرة تفجر الضحكات في الوقــت الذي يثــير وضـع هؤلاء اللاجئين التعاطف والشفقة وأحيانا الدموع.





يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يختتم، الخميس، فعاليات الدورة الـ42.

وكانت إدارة المهرجان كرمت السيناريست المصري وحيد حامد بمنحه جائزة الهرم الذهبي تقديرا لعطائه الإبداعي، كما منحت النجمة منى زكي جائزة فاتن حمامه للتميز.







