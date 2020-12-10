"الواوا" لهيفاء وهبي "ترند" عالمي على تيك توك

تحولت أغنية "الواوا" لهيفا وهبي الى "ترند" تداوله رواد "تيك تويك" حول العالم. الأغنية التي طرحت على شكل "ريميكس" تم تداولها بشكل كبير على نواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق الأسترالي مارك كروس" أغنية النجمة هيفاء وهبي الشهيرة "بوس الواوا"، وعلق
"ريمكس لم تعلموا أنكّم بحاجة إليه".
واختار مارك كروس أن يدمج أغنية "بوس الواوا"، الّتي أطلقتها هيفاء وهبي عام 2007 ويتخطى عدد مشاهديها 5.7 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على يوتيوب، مع أغنية Swing الشهيرة. وكان لافتاً أن هذا الريمكس بات رائجاً بين مستخدمي تيك توك، فانتشرت آلاف الفيديوهات لأجانب يستخدمون الموسيقى عينها وغالبيتهم من ألمانيا وتركيا وإيطاليا.
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