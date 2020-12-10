إشهار مسدس في وجه سيرين عبد النور

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







فاجأ الممثل المصري حسن الرداد الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور شاهرا مسدسه في وجهها، في خطوة أثارت الخوف لديها، وعمد الرداد الى المزاح مع سيرين من خلال كواليس التصوير.

وفي عبارة "خلّي بالك يا سيرين" هجم حسن الرداد مسرعا باتجاه سيرين عبد النور فذعرت للوهلة الأولى قبل استدراك "المقلب". و نشر حسن الرداد الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، وكردة فعل صرخت سيرين عبد النور ثم غطت وجهها ضاحكة ووجهت ضربة خفيفة على كتف الرداد قائلة: "يا سئيل".