أيام قرطاج السينمائية بدورة "استثنائية" في ظل جائحة كوفيد-19

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تونس: تنطلق أيام قرطاج السينمائية بدورتها الحادية والثلاثين في 18 ديسمبر، بنسخة "استثنائية" يسعى المنظمون من خلالها إلى توجيه رسالة أمل للقطاع الثقافي في تونس الذي خنقته جائحة كوفيد-19.

وقال رضا الباهي مدير المهرجان السينمائي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "قرار تنظيم الدورة الجديدة لا يأتي من باب العناد أو اللاوعي ولكن حبا للحياة (...) والثقافة التي أثبتت أنها أنجع حصن يقينا من الجهل والتعصب".

وأشار الباهي إلى أن الدورة الجديدة "استثنائية في ظرف استثنائي" وتقام تحت شعار "احمي روحك (إحمِ نفسك) واترك الباقي على أيام قرطاج السينمائية".

وكان مقررا إطلاق المهرجان في السابع من نوفمبر، لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم على تأجيل أو إلغاء أكثر من 700 حدث ثقافي آخر في البلاد، بحسب السلطات التونسية.

وتخطّت تونس البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19، فيما تجاوز عدد الوفيات 3500 منذ بدء الجائحة فيمارس.

وألقت الجائحة بثقلها على هذا الحدث السينمائي العربي الإفريقي الذي دأبت تونس على تنظيمه منذ 1966.

فقد أعلن المنظمون "إلغاء المسابقة الرسمية هذا العام"، المكرسة عادة للمخرجين العرب والأفارقة وتضّم أفلاما روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، تتنافس للفوز بجائزة التانيت الذهبي.

وتُتخذ تدابير وقائية خلال المهرجان، ففي مجمع مدينة الثقافة وسط العاصمة حيث أبقى المنظمون على حفلي الافتتاح والاختتام، يتعيّن على المشاركين تفادي التوقف خلال المرور على السجادة الحمراء.

كدلك، ستفرض تدابير وقائية مشددة تشمل التباعد الجسدي وفرض وضع الكمامة على الجميع.

ورغم أن الحدث متاح للجميع، فإن عدد الحاضرين سيكون محدودا خلال التظاهرة التي كانت تستقطب سنويا قبل الجائحة جمهورا غفيرا.

ويُفتتح المهرجان الذي يستمر ستة أيام، بستة أفلام قصيرة مستوحاة من أفلام تونسية طويلة، من إنتاج المركز الوطني التونسي للسينما والصورة العام 2020 اعتبرها المنظمون "احتفاء بأفلام طويلة تركت أثرا عميقا في تاريخ المهرجان".

ودرج المنظمون على استقبال عدد كبير من نجوم السينما والعاملين في مجال الفن السابع وهواة الشاشة الكبيرة، يقدمون الى تونس العاصمة لحضور فعاليات المهرجان العريق الذي يستمر عشرة ايام.

ويُعرض في الحدث الذي يستمر حتى 23 كانون الأول/ديسمبر، حوالى 120 فيلما من بلدان عدة بينها تونس ومصر وسوريا والسودان ودول إفريقية. وتقرر تقديم مواعيد عروضها المسائية في 16 صالة بسبب حظر التجول.

وأعلنت السلطات التونسية الأحد تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي الوباء حتى 30 ديسمبر في كل أنحاء البلاد.

ومن أبرز المحطات التي يشهدها المهرجان عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للتونسية كوثر بن هنية المرشح لجائزة الاوسكار، والذي يصوّر التلاقي العنيف بين عالمي اللاجئين والفن المعاصر.

ومن بين الأفلام التي ستعرض لأول مرّة "200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة و"ليلة الملوك" لفليب لاكوت من ساحل العاج و"الهربة" للتونسي غازي الزغباني.

وتشمل أيام قرطاج السينمائية عرض أفلام في خمسة سجون تونسية بحضور نحو 12 الف سجين، بتنظيم مشترك بين إدارة المهرجان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ووزارة العدل التي تشرف على السجون في تونس.

كذلك استحدث المهرجان إذاعة خاصة لتغطية فعالياته، في سابقة على صعيد هذا الحدث.

ويكرم المهرجان الممثل المصري عبد العزيز مخيون "تقديرا لعطائه السينمائي".