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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان الشاب متعب الشعلان عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "التوبة" من كلمات الشاعر خالد العوضي ،والحان بدر الذوادي ، والتوزيع الموسيقي هشام السكران و مكساج جاسم محمد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج tunes Arabia.

"التوبة" هي استكمال لمسيرة النجاح ما بين الفنان متعب الشعلان وشركة tunes Arabia منتجة هذا العمل والأعمال السابقة. إذ حقق الشعلان بعمله الغنائي الأول "ليه اعشقه" الذي طرحه على اليوتيوب قبل أشهر "19 مليون" مشاهدة، فيما حققت أغنية "تغير وقتنا" التي أطلقت مؤخراً "3 ملايين" مشاهدة. مثبتاً أقدامه بالساحة الغنائية خلال فترة قصيرة بالسعودية خصوصاً والخليج العربي عموماً.

هذا ويستعدّ الشعلان بعد هذا العمل للتحضير لعمل غنائي جديد متعاونا بذلك مع ابرز الأسماء الشعرية الخليجية ، كما ويتعاون أيضًا مع العديد من الشعراء العرب والملحنين.



كانت هذه تفاصيل خبر متعب الشعلان يودع العام 2020 بأغنية التوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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