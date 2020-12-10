السوبرانو المصرية فاطمة سعيد تحيي حفلاً غنائياً في لندن رغم الجائحة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أحيت المغنية الأوبرالية المصرية فاطمة سعيد حفلاً غنائياً بقاعة "ويغمور" في لندن أمام جمهور بنسبة إشغال 25%، وسط إجراءات التباعد الاجتماعي.

غنت سعيد بمصاحبة عازف البيانو، جوزيف ميدلتون، لمدة 75 دقيقة، أعمالا اختيرت بعناية على جزئين: الجزء الأول لأغاني الزهور، بدءاً من فولفغانغ أماديوس موتسارت (1756-1791) وحتى فرانز شوبرت (1797-1828)، والجزء الثاني لأغاني الأحلام، من شوبرت وحتى كورت فايل (1900-1950)، ثم كانت هناك أغنية إضافية لجيروم كيرن (1885-1945).

وفاطمة سعيد هي مغنية أوبرا مصرية من طبقة "السوبرانو" حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء الأوبرالي "فيرونيكا دن" بمدينة دبلن، إيرلندا عام 2016، وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم. وقد بدأت الغناء منذ الصغر، ودرست على يد المغنية المصرية الشهيرة، نيفين علوبة، ثم تابعت دراستها الموسيقية في ألمانيا، حيث التحقت هناك بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين.

حصلت بعد ذلك على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس في هذه الأكاديمية، وفي عام 2012 حصلت على جائزتين في الغناء من مدينة اسطنبول.