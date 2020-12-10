"كارتة وحشرية" خناقات واتهامات محمود العسيلي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"غاوي مشاكل"، اتهامات كثيرة تطارد الفنان محمود العسيلي، بسبب تعليقاته المثيرة للجدل، واشتباكه الدائم عبر صفحاته بمواقع التواصل مع متابعيه وزملائه، قبل انتقالها إلى حفلاته مع جمهوره أيضا.

محمود محمد العسيلي الذي يدخل اليوم عامه الثامن والثلاثين، إذ ولد يوم10 ديسمبر 1982، دخل أكثر من مرة في شد وجذب لعدة أسباب مختلفة، وتعد أشهرها ظهور مقطع فيديو له، وهو يقوم بالرد بعنف عى أحد معجبيه بإحدى الحفلات، بسبب طلبه التصوير معه.

وظهر العسيلي، وهو يقول في عصبية: "معاك واسطة ؟، جامد جدا مثلا، يعني أنت بس اللي بتحبني، والناس دي كلها بتكرهني مثلا"، وهو ما أثار علامات الاستفهام حول المطرب الشاب، وزادت حدتها مع تداول مقطع فيديو له من حفل آخر، وهو يقوم بدفع معجبا أراد التصوير معه.

"الكرتة"

عقب تصريح الفنانة اللبنانية مريام فارس أن السبب في قلة حفلاتها في مصر، أنها "أًصبحت تقيلة على مصر"، هاجمها العسيلي عبر موقع تويتر، وكتب "كارته وخانفة، عشان كدة أنتي تقيلة على مصر"، وهو ما أوقعه في أزمة مع رواد مواقع التواصل، واتهموه بالتنمر والعنصرية تجاه أصحاب الشعر الأكرت والكارلي.

ورد العسيلي معتذرا: "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي، أو أكرت، أحب أقولكو، إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وبأعتذر لو سببت أي حساسية، الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة، أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي"، ولكن على عكس ماتوقع زادت الجملة الأخيرة من حدة الهجوم.

الفرعونة

وعبر صفحته بموقع "أنستجرام"، دخل العسيلي في صدام مع إحدى المتابعات، إذ علقت على إحدى صوره مع فتاة، قائلة: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين أو تبطل تنزل صور زي دي"، ليرد عليها: "حضرتك مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتي مالكيش أي دعوة، وأول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

شعراء وملحنين

وبسبب تغريدة كتبها على صفحته في "تويتر"، وقع العسيلي في أزمة جديدة تزيد من حدة اتهامه بالغرور، إذ كتب "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء، اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص، ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك، وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة، ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعملهالك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

ورد "العسيلي"، على الهجوم الذي أثير ضده بـ"واضح من رد الفعل على التويتة الأخيرة إن الناس مبتفهمش يعني إيه خصوصية بني آدم، ومش فاهمين بردو الفئة اللي أنا باتكلم عليها من الناس اللي بتطاردك على تليفونك والواتس آب بتاعك بشكل جنوني، وطلعت أنا جالد المواهب الشابة ومغرور وتنك وشايف نفسي ومدعي".

"دنيا جديدة"

وعقب كشف الفنان محمود العسيلي قيامه بتصوير كليب أغنية بعنوان "دنيا جديدة"، وكتب "استنوا أغنيتي الجديدة دنيا جديدة قريبا جدا"، خرج أمير عيد في تغريدة له هاجم خلالها العسيلي مؤكدًا أن الأغنية المشار إليها ملكه قائلًا: "أنا بحترم عسيلي جدًا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية (دنيا جديدة) بتاعته وقريبًا، دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

وقام محمود العسيلي بالرد عليه، وعبر موقع "تويتر" كتب "یا أمير، أنا كمان بحترمك، واللي عارفه إنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

وأضاف: "عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء، وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح أصور أغنية مش بتاعتي؟ عموما بالتوفيق يا محترم".

وحرص أمير على التعليق مجددًا تاركًا الحكم للأيام القادمة، فقال: "تمام.. الأيام هتبين مين فينا الصح".