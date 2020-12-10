"قلبي إنت".. نهال عنبر تنشر صورة حفيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: هنأت الفنانة نهال عنبر، حفيدها "ياسين" بعيد ميلاده، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا روح قلبي وحياتي وعمري وأول فرحة لحسام ونانسي وليا، ربنا يخليك ويحميك ويجعلك حياة سعيدة، قلبي إنت يا ياسين". يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في حكاية "أمر شخصي" ضمن مسلسل "إلا أنا" وشاركها البطولة شيري عادل، جمال عبدالناصر، ميدو عادل، عزة بهاء، إيهاب فهمي، ومن إخراج محمود كامل.

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