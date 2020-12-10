"ليلة بروجريسف" تضم ثلاث فرق بروجريسف روك على مسرح الساقية

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل يضم ثلاث فرق بعنوان "ليلة بروجريسف" وهى "راديو أكتف، قرار إزالة، ميديك" اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح النهر.
ميديك هي فرقة بروجريسيف روك تأسست عام 2005 فى القاهرة، مصر. على مر السنين ، تطورت الفرقة معالعديد من التغييرات في الأعضاء حتى وصلوا للشكل النهائى. "راديو أكتيف توى" هي فرقة بروجرسيف روك أسسها يوسف الكناني ويوسف فهمي.
ويهدف الفريق لتقديم موسيقى البروجريسيف روك فى مصر مع فرق مثل Porcupine Tree و Opethand Tool. "قرار إزالة " هي فرقة بروغريسيف روك مستقلة من الإسكندرية، مصر.تم تشكيلها في أكتوبر 2012 من قبل "ياسين محجوب" المطرب والملحن الرئيسى.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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