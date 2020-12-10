في ظهور نادر.. شاهدوا كيف أصبحت “ميرفت” في “شارع الحب” لعبد الحليم حافظ

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي متابعيها بصورة حديثة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وجمعتها ومنيرة سنبل.

وتذكر الكثير من المتابعين أن الأخيرة عرفت من خلال فيلم “شارع الحب” للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ وحيث أدت دور ميرفت، علماً أن هذه الصورة تأتي بعد غياب دام سنوات طويلة. وركزت الكثير من التعليقات على التغيير الذي طرأ على شكل منيرة مع مرور السنوات.

ومما كُتب في هذا السياق: ما شاء الله قمر شكراً إنك حطيتها سلمي عليها كثير” و” فعلاً زمن الفن الجميل مثل جمال روحك يا رانيا وشكراً إنك طمنتينا على الفنانة الجميلة الراقية منيرة سنبل” و”فعلاً جميلة جداً جداً وميرسى على إضافة صورتها. دايماً جوانا حنين للزمن الجميل ده”.

وتعليقاً كتبت رانيا: “القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها، ميرفت في فيلم “شارع الحب”. وأضافت: “هي الناس دي حلوين إزاي كده تواضع واحترام وطيبة ورقي؟ زمن الفن الجميل”.

ويشار إلى أن الفيلم عرض في العام 1958 وشارك فيه إلى جانب “العندليب” كل من الفنانة اللبنانية الراحلة صباح والفنانة زينات صدقي والفنان عبد السلام النابلسي.