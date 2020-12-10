بالفيديو – بطريقة مؤثرة جواهر تتحدث عن علاجها من سرطان الدماغ

متابعة بتجــــــــــــرد: للمرة الأولى بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدماغ كشفت الفنانة الكويتية جواهر في لقاء تلفزيوني آخر أخبار علاجها من خلال لقاء عبر الهاتف أجري معها على شاشة تلفزيون دولة الكويت.

وذكرت مقدمة البرنامج منى شداد أن الأخيرة تقيم في لندن حالياً حيث تتلقى العلاج فيما دفعتها الفنانة إلى البكاء حين قالت إنها بمثابة شقيقتها. وعن حالتها الصحية أشارت إلى أنها في مرحلة العلاج وانها تتلقى الدعم من السلطات الكويتية. إلا أنها عبرت عن شعورها بالانزعاج بسبب الغربة طالبة الدعاء. وأعربت عن رضاها بقدرها وكشفت أنه تمت زيادة جرعة العلاج الذي تتلقاه مشددة على اشتياقها لأهلها وبلدها.

واثار مقطع اللقاء اهتمام عدد كبير من المتابعين وشاهده على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 202 ألف شخص.

ويشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت في وقت سابق صورة للفنانة وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه حقيقة حالتها وكتبت: “ما زالت الفنانة جواهر الكويتيه تتعالج بعد إصابتها بمرض السرطان. اللهم شافيها وعافيها واكسوها برداء العافية وسارع في شفائها. لا نسوها من دعائكم فربما دعاء احدكم الأقرب الى الله فلايرد القضاء الا الدعاء”.

وكانت جواهر كشفت في شباط (فبراير) الماضي (2020) حالتها الصحية الخطِرة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر” وكتبت: “قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة”.