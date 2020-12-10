شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تقابل ياسر جلال فى"ضل راجل" للمرة الثانية بدراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة اللنبانية نور، في بطولة مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتلتقى نور بياسر جلال للمرة الثانية في الدراما، حيث تعاونا سوياً في مسلسل "رحيم" الذى عرض في رمضان 2018، ويأتي تعاقد الشركة مع نور اللبنانية، بعد أبرمت التعاقد مع كل النجوم محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، نرمين الفقى، وعدد أخر من ضيوف الشرف، حيث تتابع الشركة المنتجة باقى التعاقدات.

وفى السياق ذاته، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، جلسات مع فريق العمل ومؤلف المسلسل وبطل العمل ياسرجلال وحسام شوقى مديرعام سينرجى، للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر ديسمبر الجارى.

يشار إلى أن نور اللبنانية تصور حالياً مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه خلال أيام على إحدى قنوات المتحدة، ويعد أولى بطولاتها المطلقة، ويشارك في بطولته كل من خالد سليم، اسلام جمال، دينا فؤاد، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف سوسن عامر، اخراج منال الصيفى، انتاج سينرجى.