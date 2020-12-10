تراند اليوم : قصة وفاة بطل فيلم "بوحة" .. سقط على المسرح ميتا أثناء وقوفه أمام هذه الفنانة

حلت أمس ذكرى وفاة الفنان الكوميدي غريب محمود الذي اشتهر بالكثير من الأعمال المضحكة أشهرها "بوحة" مع محمد سعد ، و التجربة الدنماركية مع عادل إمام.

و وُلد غريب محمود في حي العباسية بالقاهرة عام 1945 واشترك في العديد ومن الأعمال الفنية .

وعلى الرغم من كونه تخصص في الأدوار الثانوية إلا أنه استطاع تحقيق نجاح كبير مع الجمهور.

ولا يعرف كثيرون أن الراحل له ابن يعمل في المجال الفني وهو الفنان محمود غريب.

توفي غريب محمود عام 2008 حيث كان يؤدي مسرحية معينة رفقة الفنانة وفاء مكي ، وسقط على المسرح متعبا وساعده زملاؤه للنهوض لكنه سقط مرة أخرى وهذه المرة توفي.

