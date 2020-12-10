بالفيديو ..اكتشاف فصيلة جديدة من الحيتان قبالة سواحل المكسيك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 9:34 صباحًا

أعلن علماء عن اكتشاف نوع جديد من الحيتان قبالة سواحل المكسيك ، وفقا لبيان نشرته جمعية “Sea Shepherd Conservation Society”، المعنية بالحياة البحرية.

اكتشف باحثون بالقرب من الساحل الغربي للمكسيك نوعا من الحيتان، يعتقدون أنه يعود لفصيلة غير مُكتشفة سابقا .

وجاء الاكتشاف الذي أعلن هذا الأسبوع، عندما لاحظ العلماء في صباح 17 نوفمبر ثلاثة حيتان لها منقار تطفو في المياه القريبة منهم.

وشاهد العلماء الحيتان التي لم تكن معروفة لهم سابقا على مسافة 100 ميل شمالي جزر سان بينيتو المكسيكية، التي تبعد نحو 300 ميلا عن الحدود الأميركية.

وتهدف البعثة العلمية التي يقودها الباحثون في مجال الحيتان المنقارية، غوستافو كارديناس، وجاي بارلو وإليزابيث هيندرسون، بالتعاون مع الجمعية، إلى دراسة الثدييات البحرية الموجودة في المياه المحيطة بجزر سان بينيتو.

وتعرف الفريق على الحوت الجديد بواسطة إشارة صوتية مجهولة كان قد تم تسجيلها في وقت سابق في ذات المنطقة.

ولدى ضبط الحيتان، قام العلماء بالتقاط الصور والفيديوهات لها، ووضعوا مايكروفونا متخصصا تحت الماء لتسجيل الإشارات الصوتية التي تصدرها.

وبحسب الجمعية، فإن العلماء “واثقون للغاية” من أن الأدلة الصورية والصوتية التي يملكونها تؤكد على وجود نوع جديد تماما من الحيتان.

وقام الفريق بأخذ العينات الجينية البيئية اللازمة من الموقع، والتي تخضع للتحليل بدورها، ويتوقع أن يتم إثبات وجود هذا النوع الجديد من الحيتان من خلالها.

“رأينا شيئا جديدا. شيئا لم يكن متوقعا في هذه المنطقة”، قال العالم جاي بارلو.

وأضاف أن ما رأوه هو “شيء لا يتطابق بصريا أو صوتيا مع أي شيء معروف بوجوده”.