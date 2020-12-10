أمريكية تدخل غينيس بأطول تسريحة شعر “أفرو” في العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دخلت شابة أمريكية موسوعة غينس للأرقام القياسية بعد أن حصلت على لقب صاحبة أكبر تسريحة “أفرو” في العالم.

وقد دخلت سيمو ويليامز من حي بروكلين بمدينة نيويورك من دخول موسوعة الأرقام القياسية بعد أن بلغ ارتفاع تسريحة الشعر الخاصة بها 4 أقدام و 10 بوصات أي معا يعادل 1.48 مترا.

وتسريحة “أفرو” هي تسريحة شعر مجعدة بحيث تجعل الشعر ويبدو كأنه منفوخا في كل الاتجاهات وعرف بها الكثير من مشاهير من العالم.

وبدأت سيمون في العمل على تلك التسريحة منذ نحو 9 أعوام، كوسيلة لتوفير المال وعدم الذهاب إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر، مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن تدخل موسوعة غينس بسبب ذلك.

وأوضحت أن الأمر كان في البداية صعبا وأنها عانت من الاعتناء بشعرها في البداية، مردفة: “عندما بدأت أتلقى إطراءات وإعجاب بتسريحتي وعندما سمعت بصاحبة أكبر (أفرو” في العالم، قررت أن أبحث في غوغل وعندما رأيت أن تسريحتي تشبه إلى حد كبير تسريحة أيفين دوغاس والحاصلة على الرقيم القياسي، فإن ذلك ألهمني بقوة”.

وكانت أيفين قد حافظت على الرقم القياسي لمدة 8 أعوام بتسريحة بلغ ارتفاع 1.32 مترا، قبل أن تفقد لقبها لصالح سيمون.

وتعتبر سيمون تسريحة شعرها وسيلة للاحتفاء بتراث أجدادها الأفارقة الذين قدموا إلى أميركا، ورمزا للحرية والتحرر، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداء قبعات وعليها الانتباه عندما تمر تحت أغصان الأشجار في الطريق أو المنتزهات.

وقالت ويليامز: “أشعر بالفخر في كل مرة أخرج بشعري كبيرًا جدًا وجميلًا”.