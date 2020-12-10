نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 42 دقيقة مضت التعليقات على تيم حسن يواجه مافيا الاتجار بالأطفال في مسلسل “العميد” مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: في عالم الجريمة ومافيا الإتجار بالأطفال، تدور أحداث الدراما الاجتماعية البوليسية التشويقية “العميد” من بطولة النجم السوري تيم حسن، ومن كتابة وإخراج باسم السلكا، والذي يُعرض على MBC1.

تكشف الأحداث عن البروفيسور مراد جوخدار (تيم حسن) الأستاذ الجامعي الذي يكلّف عادة في القضايا الجنائية الدقيقة، ويجد نفسه أمام قضية معقدة حينما تطلب منه الروائية سلمى (كاريس بشّار) معرفة مصير زوجها المختفي في ظروف غامضة. وفي رحلة البحث عن الزوج المفقود عامر (رودني حداد)، يتطرق العمل إلى ملف مافيا الإتجار بالأطفال في مخيمات النزوح السوري.

يؤكد الكاتب والمخرج باسم السلكا أنه ينتظر بشوق عرض المسلسل على MBC1، مشيراً إلى “أننا أمام عمل يدور في قالب بوليسي تشويقي، يحمل في ثناياه قصص إنسانية بحتة من ضمنها بعض الأحداث التي يعيشها أبناء المخيمات والظروف التعسة هناك”. ويلفت إلى “أننا نطرح الموضوع بعيداً عن السياسة وأقرب إلى الجانب الاجتماعي والوجداني وبالدرجة الاولى النقاش الجدلي الذي يحمله العمل بما يخصّ نصوص القانون عموماً، ومدى ملامستها للواقع”. ويختم بالقول أن “مسلسل “العميد” يطرق بالتالي أبواباً موصدة ونجد أن هناك قانون لكن من دون عدالة”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “العميد” هو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، كميل سلامة، بديع أبو شقرا، رودني حداد، رنا شميس، فادي صبيح، قاسم ملحو، معن عبد الحق، أنجو ريحان، دارينا الجندي، مجدي مشموشي، وبمشاركة مروى خليل، نيكول معتوق، نبيل عساف، طوني مهنا، ناهد حلبي، أمانة والي، شربل اسكندر، جناح فاخوري وآخرين.

يُعرض مسلسل “العميد” على MBC1، اعتباراً من 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020، من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.