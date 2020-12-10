قصر باكينغهام يعلن خبرًا سعيدًا: ننتظر طفلًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن لاعب الرغبي مايك تيندال حمل زوجته زارا تيندال، حفيدة الملكة إليزابية الثانية بطفلها الثالث. وكشف هذا أمام زملائه الذي قاموا بالهتاف معربين عن فرحهم.

وفي هذا السياق قال في لقاء تلفزيوني اجراه معه كل من أليكس باين وجيمس هاسكل: “كان أسبوعاً جيداً بالنسبة إلي” وأضاف: أريد ولداً هذه المرة، لدي فتاتان، أرغب في إنجاب صبي” وأردف: سأحب الطفل سواء كنت فتى أم فتاة. لكن أتمنى أن يكون صبياً”. وأشار ممازحاً إلى أنه وزوجته يرغبان في إطلاق اسم كورونا على المولود ليتذكرا دائماً أن الحمل به تم في مرحلة انتشار الوباء.

كذلك أعلن قصر باكينغهام الخبر السعيد وقال متحدث باسمه: “ننتظر طفلاً جديداً. صاحبة الجلالة ودوق أدنبرة سعيدان بالأخبار الجيدة”. ويذكر أن الطفل المنتظر هو الثالث للثنائي الملكي بعد ابنتيهما لميا غريس، 6 أعوام، ولينا إليزابيث، عامان.

وهو أيضاً الحفيد الثامن للملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب. ويأتي إعلان الحمل فيما تنتظر الأسرة الملكية ولادة طفل آخر من الأميرة أوجيني في العام المقبل (2021).