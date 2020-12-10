شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى مرشح لفيلم "شلة ليبون" مع عز والسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت المخرجة ساندرا نشأت الفنان ماجد الكدوانى للمشاركة في فيلم "شلة ليبون"، والذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وأحمد السقا ومنة شلبى وجارى اختيار باقى النجوم

وتقدم المخرجة ساندرا نشأت الرواية الشهيرة بشكل مختلف عن الأحداث لكن ستحتفظ بالخطوط العريضة التي كتبها هشام الخشن، تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء كانت لهم علاقات قوية منذ الطفولة والدراسة يتجمعون في ساحة لعمل لعبة من ألعاب القمار، وتعود الأحداث لعرض قصة كل شخص .

ومن المقرر أن يتم بدء التصوير خلال الفترة القليلة القادمة وبالتحديد في شهر يناير القادم، وذلك بعد أن يكون أبطال العمل، قد انتهوا من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حالياً.

وكانت أخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت فيلم "المصلحة" الذي عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.

وفى سياق آخر يواصل ماجد الكداوني تصوير فيلم "وقفة رجالة" والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بعد غياب طويل لمساعدة أحدهم في إيجاد حل لأزمته ويشارك في بطولته كل من سيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى إخراج أحمد الجندى.