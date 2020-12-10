محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان إدوارد، عن ملامح شخصيته التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ"، المقرر الشهر الجاري.

ونشر إدوارد، صورة لشخصيته التي يظهر بها في المسلسل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ده مجدي هلال.. هتشوفوه الشهر ده في (لؤلؤ) .. مسلسل بشكل جديد خالص".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه.. هذا ما قاله إدوارد عن شخصيته في "لؤلؤ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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