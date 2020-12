شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تختار كوين لطيفة لـ بطولة فيلمها الجديد End of the Road والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن بطولة الممثلة الأمريكية كوين لطيفة فيلمها الجديد End of the Road، كما أنها ستقوم أيضًا بإنتاج الفيلم الذي سيخرجه ميليسنت شيلتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

تدور أحداث الفيلم حول بريندا، التي ترملت مؤخرًا، والتي تقود عائلتها عبر البلاد لبدء حياة جديدة بعد أن فقدت وظيفتها، وأثناء العزلة في الصحراء في نيو مكسيكو، يجب على العائلة أن تتعلم المقاومة عندما يتم استهدافهم من قبل قاتل غامض.

ويقوم بكتابة السيناريو الكاتب ديفيد لوجري، الذي تشمل أعماله "The Intruder" و "Obsessed"، بناءً على سيناريو أصلي لكريستوفر مور.

ومن منتجي فيلم End of the Road ، تريسي إدموندز من شركة Edmonds Entertainment، ومارك بورج لـ Twisted Pictures، وبراد كابلان Brad Kaplan، جنبا إلى جنب مع لطيفة، وشكيم كومبير هو منتج تنفيذي لشركة Flavor Unit Entertainment.

أخرج شيلتون حلقات للعديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، بما في ذلك "P-Valley" و "Insecure" و "Black-ish" و "The Walking Dead" و "30 Rock". بدأت حياته المهنية في إخراج فيديو كليب لفنانين مثل ماري جيه بليج، وغيره، على أن يكون فيلم " End of the Road" أول فيلم لها في مجال الإخراج.

كما أعلنت شبكة CBS طرح مسلسل The Equalizer، فى الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، على أن تقوم ببطولته كوين لطيفة، ومن تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "tv series finale".

على أن تدور السلسلة الجديد التى لم يكشف عن اسمها بعد، حول كوين لطيفة التى ستلعب دور امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه.