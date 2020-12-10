شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات بناء ديكورات مسلسل "الملك" قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، في تجهيزات وبناء الديكورات الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره بالمنصورية، وننشر صورة من بناء الديكور، ويقوم مخرج العمل حسين المنباوى بمعاينة أماكن التصوير.

ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، التحضيرات الخاصة بالعمل، واختيار الأبطال المشاركين فى البطولة بجانب عمرو يوسف الذى يجسد شخصية "أحمس"، إضافة إلى بناء الديكورات الخاصة بالعمل والتى تناسب الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وحدد القائمون على المسلسل الذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى، نهاية الشهر الجارى، موعداً لبدء التصوير، حيث بدأت ترشيحات الفنانين، منهم حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر وجارى الاستقرار على باقى الفنانين.

مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف عن الدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.