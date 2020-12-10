"يستأذن بدون وداع".. محمود قاسم ينعى نبيل فاروق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الناقد الفني محمود قاسم، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
كتب "قاسم" منشورًا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "النبيل، نبيل فاروق، صديقي الراقي يستأذن بدون وداع، كانت سنة الفقد للكثيرين من المبدعين".
وأعلنت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق وفاة والدها.
وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".
وأضافت: صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.
ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها: "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين
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