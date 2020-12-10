"كان له تأثير في تشكيل وجدان جيل كامل".. محمد جمعة ينعى نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان محمد جمعة، الكاتب نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء، بعد إصابته بأزمة قلبية.

ونشر جمعة، صورة له عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "وداعًا الدكتور نبيل فاروق.. صاحب سلسلة رجل المستحيل.. كان له تأثير كبير في تشكيل وجدان جيل كامل.. رحمه الله".

وكانت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق، أعلنت وفاة والدها، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء".

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.