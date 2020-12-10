تراند اليوم : مين فاكر سنبلة شارع الحب “منيرة سنبل “

ظهرت الفنانة منيرة سنبل، الشهيرة بتقديم شخصية “ميرفت” في فيلم “شارع الحب”، بعد غياب عن الأضواء لفترة طويلة، وتفرغها لتربية أبنائها.

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جمعتها مع منيرة سنبل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الفنانة القديرة منيرة سنبل، ربنا يبارك في عمرها، ميرفت في فيلم شارع الحب، هي الناس دي حلوين إزاي كدة تواضع واحترام وطيبة ورقي، زمن الفن الجميل”.

وولدت منيرة سنبل في الإسكندرية عام 1939، لأسرة أرستقراطية ودرست بكلية البنات الإنجليزية، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية، واكتشفتها مجلة الكواكب عام 1956 بعد حصولها على لقب ملكة جمال الإسكندرية.