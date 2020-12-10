شكرا لقرائتكم خبر عن "شكل وعى جيل".. صلاح عبد الله ونبيل الحلفاوى والمطرب محمد محسن ينعون نبيل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسى موقع تويتر بكلمات التعازى وعبارات الوداع عقب وفاة الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية، والذى يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من أبناء مصر وساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم.

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر،"الدكتور نبيل فاروق الذي ترك الطب ليصبح رجل المستحيل، الرهينة لإبداعات شكلت وعي جيل بأكمله وحببته في القراءة الدكتور مكرم سحاب بيقولك اللي زيك مابيموتش لو تعرفوا قد إيه كان طيب ومتواضع ومحب للجميع ومحبوب من الجميع لن تكفوا عن الدعاء للراحل الباقي نبيل فاروق".



صلاح عبد الله عبر تويتر

وقدم الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، التعازى لوفاة نبيل فاروق، عبر تويتر، قائلاً :" كان ولع ابني الأصغر بسلسلة رجل المستحيل وبطلها لافتا ثم اكتشفت أنه ولع جيل كامل..وكانت إحدى هداياي لابني أن مكنته من مكالمة معه.. وبدأنا صداقة تليفونية وعلى صفحات التواصل. التقينا خلالها مرة في حوار تليفزيوني.رحم الله الروائي الدكتور نبيل فاروق وصبر أهله ومحبيه على فراقه".



الفنان نبيل الحلفاوى عبر تويتر

ونشر المطرب محمد محسن، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لأغلفة روايات الرجل المستحيل، قائلاً:" صفحة أخرى تطوى من صفحات ذكريات طفولتنا البعيدة.. وداعاً نبيل فاروق وداعاً رجل المستحيل".



المطرب محمد محسن

يشار إلى أن الدكتور نبيل فاروق توفى إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مساء اليوم،"توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور/ نبيل فاروق رمضان.. إثر ازمة قلبية..نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته و يغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".