شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع آساب روكى .. اعرف أسماء مشاهير ارتبطت بهم ريهانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية ريهانا هى واحدة من أكبر نجمات العالم حيث استطاعت ان تخلق لنفسها شعبية جارفة منذ ظهورها على الساحة الغنائية ، لتتصدر اخبارها الفنية و الشخصية أهم و أشهر المواقع .

وبعد سلسلة من الشائعات حول ارتباطها بواحد من أهم نجوم الراب بدء من شهر يناير الماضى ، ظهرت ريهانا ذات الـ ( 32 عاما) مؤخرا مع صديقها الجديد نجم الراب الشهير آساب روكى و هى اللحظات التى سجلتها عدسات مصورى " البابارتزى" و أثارت ضجة كبيرة كون النجمة الشهيرة حرصت بشكل كبير على إخفاء ملامحها وذلك بارتدائها " قناع طبى " و " غطاء للرأس " و جاكت كبير الحجم ، وبعد ظهور الثنائى معا، اليوم نستعرض أبرز المشاهير التى ارتبطت بهم ريهانا طوال حياتها .



ريهانا مع النجم اساب روكي ريهانا مع النجم اساب روكي

يأتى فى المقدمة النجم العالمى شيا لابوف حيث بدأت الشائعات حول ارتباطه بريهانا لعام 2007 إلا أن النجم الشهير أكد هذه المعلومة بعد عامين أى فى 2009 .



شيا لابوف شيا لابوف

كما ارتبطت النجمة العالمية ريهانا بالمغنى الشهير كريس براون فى عام 2008 وأصبح الثنائى من أهم و أشهر الثنائيات فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء، و انفصل الثنائى بسبب سوء معاملة براون للنجمة الشهيرة ، وعاد الزوجان لفترة وجيزة فى عام 2012 ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ريهانا اعترفت لاحقا بأن لم شملهما كان خطأ.



ريهانا و كريس براون ريهانا و كريس براون

كما دخل قائمة المشاهير التى ارتبطت بهم ريهانا كل من لاعب البيسبول مات كيمب و ترافيس سكوت و دريك و الملياردير السعودى حسن جميل .



ريهانا و حسن جميل



ريهانا و دريك



ريهانا و مات كيمب