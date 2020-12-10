شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة "ما وراء الطبيعة" عبر اللايف على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال الفيلم اللبناني"عالم التليفزيون" للمخرج روبير كريمونا، علي السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وذلك بعرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة، وفي لقطة جميلة استضافوا الممثلة اللبنانية رزان جمال بطلة مسلسل ما وراء الطبيعة عبر اللايف، كما التقطت معهم الفنانة مادلين طبر صورة تذكارية.

الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول ممثــل متعثــر في عملــه وفي حياتــه الماديــة تأتيــه فرصــة ليقــدم أحــد برامــج الواقــع التــي تتســابق فيهــا مجموعــة مــن النســاء للفــوز بأحــد الرجــال، لكــن ردود الفعــل عــلى البرنامــج تــأتي خــارج التوقعــات.

يقــدم الفيلــم عــدة أفــكار بشــكل متــواز ومتــزن فــلا تعلــو إحداهــا عــلى البقيــة، ٍيقــدم الفيلــم عــدة أفــكار بشــكل متــواز فنشــاهد كواليــس صناعــة هــذا النــوع مــن برامــج الواقــع، والتــي لا يهتــم منتجوهــا ســوى بتحقيــق نســب مشــاهدة وإعلانــات مرتفعــة دون النظــر لنفســية المشــاركين وحياتهــم الخاصــة، كــما يســلط الضــوء عــلى نظــرة المجتمــع اللبنــاني -وربمــا العــربي- للمــرأة التــي تــصرح بعواطفهــا ورغباتهــا أمــام الجميــع وكيــف يســتقبلون هــذا بالرفــض الــذي يصــل إلى حــد الهجــوم.