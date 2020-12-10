شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أحدث صورة للفنانة لبنى عبد العزيز على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز في أحدث ظهور لها بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا عقب انتشارها.



الفنانة لبنى عبد العزيز

وأكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز ، في وقت سابق، أن السبب فى غيابها عن الساحة الفنية منذ تقديمها فيلم "جدو حبيبى" هو عدم ملائمة الأدوار التى تعرض عليها على الرغم من كثرة عددها إلا أنها غير مناسبة لها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لابد من المحافظة على تاريخها الفنى التى قدمت من خلاله العديد من الأدوار التى مازالت خالدة فى ذهن الجمهور، ولن تقدم أى عمل فنى لمجرد التواجد فقط .

آخر أعمال الفنانة لبنى عبد العزيز فيلم "جدو حبيبى" الذى شارك فى بطولته، الفنان محمود ياسين وبشرى وأحمد فهمى وسامى مغاورى وعبدالله مشرف و طرح عام 2012 ودارت أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وقالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز فى تصريحات سابقة إن الراحل رشدى أباظة يعتبر من أكثر الفنانين الذين قدموا فيها مقالب حيث كان يتمتع بخفة ظل وروح حلوة وصعب أجد شخصًا مثله فدائمًا أول يوم تصوير لابد أن أجد غرفتى مليئة بالورد ولا أنسى مقلبًا عمله فى بالاشتراك مع فطين عبد الوهاب أثناء تصوير «آه من حواء» عندما كنت أمثل مشهدًا وأنا أحاول أطفش عريس تقدم لى وتركونى أحرك أنفى وحواجبى نصف ساعة دون أن يوقفوا التصوير وهما ميتين من الضحك خلف الكاميرا.

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز فى عزاء الراحلة نادية لطفى، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل ”الخليج 365” معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: "كنت متأثرة جدًا لوفاة أصدقاء عمري نادية لطفي وماجدة الصباحي".