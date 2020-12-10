شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى ومصطفى خاطر يتصدران الأفيش الأول لفيلم "ثانية واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مصطفى خاطر الأفيش الدعائى الأول لفيلمه الجديد "ثانية واحدة" الذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة دينا الشربينى، حيث تصدرا الثنائى الأفيش وظهر خاطر كطفل تصطحبة دينا، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن موعد طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية.

فيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدى و إخراج أكرم فريد و إنتاج محمد السبكى ، و يشارك خاطر البطولة دينا الشربينى و محمود حميدة و سوسن بدر وويزو و علا رشدى و عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، و تدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدى عن تعرف شاب على فتاة و يتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.

وينتظر خاطر عرض فيلمين قد انتهى من تصويرهم منذ فترة فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبى، للمخرج محمد عبد الرحمن، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوى وأروى جودة، وباسم سمرة وعباس أبو الحسن، وأخرون من النجوم ، و فيلم "العارف" مع أحمد عز و أحمد فهمى و محمود حميدة وتأليف محمد سيد بشير و إخراج أحمد علاء الديب ، كما يعرض له الآن في السينمات فيلم "الصندوق الأسود" مع منى ذكى و محمد فراج وإخراج محمود كامل.

وكان أخر ظهور لمصطفى خاطر، مسلسل "عمر ودياب، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، و سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.